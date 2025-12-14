手足每人至少罹3癌！台中罹癌世家「恐怖基因」作祟…最小10歲就癌逝

記者吳泊萱／台中報導

現年67歲的高美鳳是台中醫院「美麗人生乳癌關懷俱樂部」創會長，也是台灣癌症基金會認證的全國「十大抗癌鬥士」，而這些頭銜，其實是她在22年間，對抗4種不同癌症的抗癌奮鬥紀錄，為了鼓勵癌友勇敢面對癌症，她以身作則堅強面對，告訴大家「雖然老天爺給了她一手爛牌，但她還是會努力打出一手好牌」。

回憶罹癌歷程，高美鳳46歲時，在左胸摸到硬塊，就醫後確診乳癌二期末，經切除乳房治療後，在49歲那年罹患子宮內膜癌，再度手術治療，沒想到51歲時又被診斷出罹患大腸癌。短短5年內，分別罹患3種不同癌症，幸好經積極治療，慢慢恢復健康。

廣告 廣告

高美鳳46歲首次罹患乳癌，隨後又罹患子宮內膜癌、大腸癌，今年初再度確診腎盂癌。（圖／台中醫院提供）

但10年過去，身體再度出現異狀。今年初，高美鳳因血尿就醫，經檢測確診「腎盂癌」，眼看第4種癌症找上門，高美鳳一度陷入悲傷情緒，天天以淚洗面，覺得自己已經得了3種癌症，老天爺怎麼又給她第4種癌。後來轉念一想，前面3次也都克服了，這次也要堅強面對，歷經手術切除腎臟、輸尿管後，再次重獲新生。

高美鳳表示，自己一家6個兄弟姊妹，每人至少罹患3種癌症，其中大腸癌就高達5人，因罹癌比例太誇張，一家人在醫師建議下做了基因檢測，發現是基因缺陷「遺傳性非瘜肉結直腸癌綜合症（HNPCC）」 ，讓一家人成了「罹癌世家」，家族內更有年僅10歲女童因骨髓癌離世。

台中醫院血液腫瘤科醫師陳駿逸一路陪伴高美鳳抗癌。（圖／台中醫院提供）

因家族抗癌史及自身抗癌歷程，高美鳳創辦「美麗人生乳癌關懷俱樂部」，定期辦理各種旅遊、瑜珈、頌缽活動，讓病友彼此打氣加油，也紓解罹癌抗癌的苦悶與壓力。此外，高美鳳也擔任醫院癌症中心志工，積極推廣定期檢查、勇敢面對疾病等觀念，以自身經歷鼓舞癌友創造美麗人生。

高美鳳也呼籲，有癌症家族史的朋友一定要定期健檢，早發現早治療，就算罹患重大疾病，只要能「面對、接受、處理、放下」，念轉運就轉，一切都能否極泰來。

而一路上，一直陪高美鳳抗癌的台中醫院癌症中心團隊、血液腫瘤科陳駿逸醫師也強調，醫學不斷進步，各大藥廠也在不斷研發抗癌新藥，健保也逐步放寬癌症用藥給付，降低患者的經濟負擔，只要配合醫師好好治療，每個人都是最棒的抗癌鬥士。



更多三立新聞網報導

台中8歲女童來月經！就醫驚見賀爾蒙數值飆升…醫示警：性早熟病例激增

結婚2年不孕！35歲人夫「無精又罹睪丸癌」…夫妻嚇壞：自摸都沒感覺

長期腰痛以為長骨刺！65歲男確診「攝護腺癌」…癌細胞如滿天星擴散全身

苗栗男長期便秘下狠招！拿「長管灌腸」捅破直腸…宿便全灌進腹腔險喪命

