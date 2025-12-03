手足特留分存廢 明年修法

手足特留分存廢，掀起多方論戰。示意圖。聯合報系資料照

手足特留分存廢，掀起多方論戰。法務部長鄭銘謙昨（3）日表示，兄弟姊妹特留分應不應該保留，法界見解不一，法務部已委外研究，年底前報告會出爐，預計明年初啟動修法，也會參考日本、南韓等國際作法。

現行規定，配偶與兄弟姊妹應繼分各為二分之一，兄弟姊妹特留分為應繼分三分之一，隨社會高齡少子化，單身者比率增加，愈來愈多民眾希望改革「特留分」制度。有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，呼籲刪除民法兄弟姊妹特留分，保障遺囑自由，原因是社會時代變遷下，成年手足多已經濟獨立，卻僅因血緣而獲得財產分配權，引發爭端。

廣告 廣告

立法院司法法制委員會昨日邀請鄭銘謙專題報告「民法繼承編特留分制度之檢討」，並備質詢。鄭銘謙表示，「特留分制度」是為保護法定繼承人，而對被繼承人遺囑自由加以限制，立法目的是將遺產一部分保留給近親家族，保障其生活必要，有其社會政策考量。

事實上，法務部曾於2016年提出修法，降低現有特留分比率，當時各界對於代位繼承、降低特留分比率、兄弟姊妹之法定繼承人地位及其特留分，都有不同意見，該草案因該屆立委任期屆期不續審，而未完成審議。

近期民間倡議「刪除兄弟姊妹特留分」，受到高度關注，有民眾舉例，陳先生、陳太太膝下無子，夫妻每一分財產都是兩人這些年來辛苦打拚，當先生早逝，希望將財產留給太太養老，卻因手足特留分，多年未聯絡的小叔、小姑都能分一杯羹，難免令人覺得不公平。

鄭銘謙坦言，確實有一定比率民意認為民法「兄弟姊妹特留分」規定有修正必要，但同時，也有部分主張維持現有制度，法界看法也不盡相同。法務部曾收到陳情，有民眾的弟弟因病失去意識，然而弟媳對弟弟置之不理，實際上是由兄弟姊妹輪流照顧，這種情況下，給予兄弟姊妹特留分並無不妥，且可使兄弟姊妹間仍存有互相照顧之保障。

鄭銘謙提到，因應高齡化及少子化趨勢，並考量近年社會及家庭環境變動，法務部已於今年4月委請學者進行民法繼承編檢討修正研究，研究成果報告預計於今年12月底前提出。

他表示，法務部已蒐集相關外國立法例，將參酌委託研究案之研究成果報告建議，併同檢視2016年草案的合宜性，邀集學者專家召開民法繼承編的研修會議，衡酌各方利益及檢視相關配套，預計於2026年初啟動修法程序。

【看原文連結】

更多udn報導

2026年補假不補班？ 上班族最痛苦的一天沒了

何時用漱口水？ 牙醫揭錯誤習慣：時機不對等於白做

一票男優真的太臭 辣妹系AV女優崩潰：請清潔

《藍色水玲瓏》男星淡出演藝圈 民眾直擊遊覽車帶貨