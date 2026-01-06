手足相殘！酒後口角衝突持刀刺兄 弟依殺人未遂送辦

台東縣關山鎮一對陳姓兄弟飲酒後爆發口角，弟弟一怒之下持刀刺傷哥哥腹部，哥哥當場倒地不起，弟弟見狀嚇壞，趕緊報警求救，救護人員緊急將哥哥送往醫院急救，幸好目前已無大礙。弟弟則是被警方帶回派出所，將依傷害、殺人未遂移送法辦。

台東縣關山鎮德高里6日凌晨發生手足相殘驚悚事件，陳姓兄弟在自家飲酒，沒想到幾杯黃湯下肚，雙方從和諧氣氛轉為激烈口腳，甚至大打出手，弟弟情緒失控之下持刀嚇唬哥哥，沒想到拉扯中意外刺向哥哥腹部，造成哥哥肚子當場被劃開倒在地上，也嚇得弟弟渾身發抖連忙報警。

遭刺的哥哥整個人蜷縮，把臉埋進身體內跪趴在擔架上，痛苦的無法動彈也說不出話，救護人員將他送往附近的關山慈濟急救，但院方評估傷勢過重無法及時處理，只能轉院到台東馬偕醫院，所幸緊急開刀後已無大礙。警方也已將闖下大禍的弟弟帶回派出所，但他仍處於迷醉狀態，說話顛三倒四，無法問訊。

鄰居表示，過去就曾聽過吵架聲，但具體情況並不瞭解，有知情人士則透漏，陳姓兄弟都未婚，平常住在一起靠打零工維生，感情還算和睦，就是愛喝酒，過去還疑似因酒後衝突進出警局，這回兩人為何拿刀出手相向，警方還要調查釐清，弟弟也將依傷害、殺人未遂移送法辦。

