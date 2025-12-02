手足相殘！高國豪遭斥「私約二嫂」三兄弟當街互毆

新竹攻城獅球星高國豪因私約二嫂劉家菱風波，導致家族關係破裂。去年底家族聚會時，高國豪與大哥高聖文、二哥高國強在宜蘭某餐廳爆發激烈衝突，三兄弟從店內打到店外，驚動警方到場處理，全案將在近日宣判。攻城獅球團對此也做出回應。

高國豪（右）日前被親兄弟痛斥「私約二嫂」，三兄弟因此當街互毆。（圖／翻攝高國豪IG）

據了解，高國豪去年6月爆出與二嫂劉家菱「私約」風波後，雖一度否認，最終仍與妻子發表聲明坦承「確實有過不成熟行為」並致歉。然而此事已造成家族嫌隙難以彌補，同年12月3日在蘇澳鎮某餐廳前，三兄弟再度因此事起爭執。

根據檢警調查及曝光影片顯示，衝突最初在餐廳內爆發，高聖文、高國強兩位哥哥先是推擠高國豪，現場有女子大喊「你老婆做了什麼事！」隨後衝突延伸至餐廳外，戴姓表哥試圖勸阻，但高國強仍對高國豪拳打腳踢。

高父見狀試圖拉住高聖文，但高國豪也開始反擊，脫下黑色上衣後朝兩位哥哥揮拳，雙方不斷朝頭部互毆。過程中，高聖文將高國豪壓制在地，甚至恫嚇「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」，直到戴姓姑丈及表哥將其拉開，高國豪才得以掙脫。

案發地點。（圖／Googlemap）

影片中可見，高國豪發現有人錄影後，朝攝影者怒罵髒話，雙方持續在路邊扭打，儘管數名親戚勸阻，三兄弟仍像有深仇大恨般互毆，激烈場面甚至嚇哭在場小孩。警方獲報到場後，雙方仍指著對方鼻子互罵，整段影片長達三分多鐘。

事後三兄弟互告傷害、恐嚇罪嫌，高聖文、高國強與高國豪對犯行均坦承不諱。宜蘭地檢署今年9月偵結後依法起訴三人，案件將在近日宣判，而這段三兄弟互毆的畫面也在判決前夕曝光，再度引發外界關注。

攻城獅球團對此表示，此事屬高國豪的私領域，他將自行處理，全案目前進入司法程序，球隊不會對此事發表意見。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

