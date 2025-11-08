手路菜任吃！ 總鋪師分租找室友 月給6千券包吃

高雄有總鋪師二代，為了要減輕開攤壓力，將沒使用到的空樓層分租，為了能快速找到房客，開出超狂條件，每個月提供6千元餐券，可以兌換他販售的手路菜，如果吃膩了還可以把餐券轉賣，招租公告一出，立刻在網上引發討論。

１9坪的大空間，要找人分租一整層，還有翻新過的浴室

這位總鋪師二代曾先生正在市場採買食材，為即將開業的外帶餐食店做準備。他同時計劃分租自己承租的透天厝閒置樓層，並提出特別的租賃條件。曾先生解釋，租金大約在14000至16000元之間，視入住人數而定，若兩人合住，每人將獲得6000元的餐費券。

每個月提供6千元餐券，可以兌換他販售的手路菜，如果吃膩了還可以把餐券轉賣

曾先生親自帶領潛在房客參觀待租房型，其中包括一個19坪的大空間，以及四樓的兩間隔間。房屋設施包括翻新過的浴室，但面對整層空房的招租壓力，他決定採取非傳統的吸引方式。曾先生強調，房客可以自由使用餐券，每張價值100元，每人每天可獲得兩張，若吃膩了還能轉賣給他人。

這棟位於高雄三民區博愛一路的透天厝，曾先生租下後規劃一樓開店，二樓自住，三樓以16000元出租，四樓則以7000元出租。除了租金外，他每月額外提供6000元餐券，希望以「包餐」方式吸引租客。對於這項特殊的租賃條件，有民眾認為適合情侶或夫妻，因為16000元兩人分攤後每人只需8000元，還能享有每日餐食。但也有民眾表示，房間缺乏家具是一個考量因素。

房仲業者指出，這個區段的租金單價大約在每坪1500至2000元之間。以市中心的地段來看，19坪的空間租金應接近30000元。曾先生以包餐方式吸引房客，不論最終能否成功招租，都已為即將開幕的小攤製造話題，搶得一波曝光熱度。

