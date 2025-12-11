手遊廠商要求刪「台灣是國家」留言 義大利千萬YTR霸氣拒絕！丟百萬業配堅守言論自由

義大利籍YouTuber「Davie504」被要求刪除與業配內容無關的過往留言，他不惜丟掉上百萬的酬勞也不願配合沉默。（翻攝自YouTube Davie504）

和台灣老婆結婚的義大利影片創作者「Davie504」以創意彈奏貝斯的音樂影片累積大量粉絲，更是在2021年成為台灣第一位突破千萬訂閱的YouTuber。他近日拍片揭露自己5年前一次合作邀約，因為他拒絕刪除「台灣是國家」的言論，而遭廠商毀約的幕後真相。

台灣首位千萬級YTR 2022成為台灣女婿

來自義大利的「Davie504」因為結識了台灣女友而搬來台灣，2022年女友結婚成為台灣女婿。據報，他從2011年開始經營YouTube頻道，起初只有單純彈奏貝斯，後來開始發揮創意、挑戰用不同的方式彈貝斯，2021年12月頻道正式突破千萬訂閱，成為台灣首位獲得訂閱的YouTuber，目前頻道已累積超過1,360萬位訂閱者。

Davie在2022年和台灣女友結婚，成為台灣女婿。（翻攝自Instagram @davie504）

10日他更新一部影片，回應有關外界指控他為了業配而違背自己原則的指控，並首度公開自己曾因為堅持自己的立場而失去他有史以來最大筆贊助合作。

60秒業配換百萬酬勞合作！ 廠商承諾竟如牛奶變了質

「Davie504」透露，5年前他的頻道正值巔峰時期，他收到人生中最大的一筆贊助邀約，來自一款手機遊戲，當時這家遊戲廠商對很多YouTuber發送邀請，而對方給他的開價竟高達6萬美元（約新台幣187萬元），甚至還再送1.5萬美元（約新台幣46.8萬元）的抽獎費用，而他只需要拍攝60秒的宣傳片段放在他的影片中。

他立刻就答應了邀約，並著手規劃影片內容，他說自己像發了瘋似的開始到處買貝斯，一天內就花掉1萬美元，自嘲搞不好樂器行都覺得他在洗錢，但他不在意，因為廠商答應過會支付這筆費用，「他們的承諾像在太陽下變質的牛奶」。

Davie504經常挑戰不同的方式彈奏貝斯。（翻攝自Instagram @davie504）

當他拍完影片、剪輯完成，送給廠商看過，他們審核過了，也簽了合約，一切看似都開綠燈暢行無阻，對方還大讚他做得非常完美，但事情卻在影片上傳前2小時變了調。

與業配影片完全無關 廠商竟管到他1年前留言

影片準備上架之前，廠商突然傳來訊息，跟他說有個小地方需要修改，不是影片內容，也不是說明欄的資訊，「他們想要我刪除一則我前一年在YouTube上的留言。」他秀出被對方要求刪除的留言內容，「Davie504」用英文寫道：「Taiwan IS a country」（台灣是一個國家）。

「Davie504」形容這段訊息彷彿像是恐怖遊戲裡的「jump scare」橋段突然跳出來，「結果這個手遊廠商是來自一個不喜歡這個留言的國家，你們可以猜到是哪個國家。」對方還威脅他如果不刪除的話整個合作都會取消，他付出的錢也拿不回來。

當時他規劃了抽獎送貝斯的活動，在廠商毀約後他氣得乾脆加倍禮物內容。（翻攝自YouTube Davie504）

他強調，自己的影片一點也不政治，這件事也和政治無關，「這只是單純的地理問題，說實在的，你打開Google地圖就看得到了，就這麼簡單，沒什麼好爭議。」而對方只給他2個選項，要嘛刪除留言、獲得報酬，要嘛堅持立場、留著留言，損失已花費的1萬美元成本。

堅持立場不刪留言！ 無懼廠商毀約「加倍抽獎」報復

「Davie504」最後選擇放棄贊助，重新剪接影片，把業配的內容全刪了，但影片中的抽獎環節完全保留，自行吸收成本，出於報復，他甚至還將送出的獎品內容加倍！

「這就是惹火我的結果」，可能有人會問，既然他們有簽合約為何不提告？但他認為跨國官司麻煩又漫長，他只是一個YouTuber貝斯手，提告對他來說並不值得，「但真正重要的是我守住了我的完整性、我的留言、我的言論自由，並從中學到深刻的教訓：有些大品牌只是想用錢換取你的沉默，並非真的想贊助你」。

