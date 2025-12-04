手遊業配太好賺！蹦闆認「捨不得拒絕」金額曝光全網炸鍋

網紅蹦闆。（圖/中國時報攝影記者羅永銘攝）

近年來網紅行銷市場快速擴張，許多擁有高流量的創作者成為品牌與遊戲公司的合作首選。知名YouTuber「蹦闆」（呂育銓）近日就因一則手遊代言在網路上掀起討論。有網友截圖他替遊戲拍攝的廣告，好奇追問究竟是多少錢讓蹦闆點頭接下業配，沒想到蹦闆爽快回一句「100多」，立刻讓留言串瞬間炸鍋。

該名網友在Threads曬出截圖並問：「蹦闆你到底收了多少錢才願意幫這種遊戲業配？」沒隔多久就釣出蹦闆本尊親自回應「100多」。金額曝光後讓不少人十分驚訝，一名網友追問：「這遊戲這麼好賺歐，業配100多萬？」蹦闆也毫無避諱，直說：「真的，我捨不得拒絕。」

留言區也越來越熱鬧，有人笑回：「本來想拒絕，無奈廣告商給的實在太多了」、「老哥，你超誠實。」另一名網友驚呼：「…終於有答案了，那我覺得很合理了。」蹦闆則回：「當然，我要賺錢對吧。」也有人質疑：「太多了吧，這遊戲哪來這麼多錢？」蹦闆也幽默表示：「不知道欸，但我心態很正常，下載喜歡就玩，不喜歡就刪掉」、「不然我拍得這麼尷尬了！要辣。」誠實到近乎零包裝的互動讓網友笑稱：「是吃了誠實豆沙包嗎？」蹦闆也回：「我一直都誠實的。」

貼文曝光後，反而不少人稱讚蹦闆坦率、不做作。他本人也補充：「做人，要賺就不要怕人知道。」強調公開合作沒有什麼不能講的。有網友質疑：「這咖不是說很有錢？還要接業配喔？」蹦闆也直接反嗆：「我啥時說過我有錢？？？不是都是你認為的嗎。」也有網友感嘆「難怪，這真的被罵都要業」，蹦闆也平淡回覆：「不能這樣說！大家看得出來的東西。」

除了對話之外，還有遊戲玩家分享經驗：「這遊戲有錢人是真的很多，不開玩笑，100對他們來說輕輕鬆鬆。」甚至透露：「之前遇到其他遊戲的玩家聊過，在裡面都是大課長，至少50萬台幣起跳互打，在這遊戲100萬才有玩遊戲的感覺。」

