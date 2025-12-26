手遊課金60萬被嫌廢！男參加聚變相親遇2兒單親媽 結局超展開驚呆眾人

生活中心／王文承報導

一名40多歲男子3個月手遊課金高達60萬元，他舉辦聖誕節交換禮物活動，邀請遊戲裡的朋友一同參加，沒想到卻被一名女性朋友當場「說媒」，讓他當場傻眼。（示意圖／PIXABAY）

不少人結婚後，才發現與另一半在價值觀或生活習慣上差異甚大，最終走向離婚收場，因此也有人希望能找到經濟能力穩定、能攜手到老的伴侶。一名40多歲男子分享自身離奇經歷，他自稱是某款手遊中的「大佬」，短短3個月課金高達60萬元，日前還舉辦聖誕節交換禮物活動，邀請遊戲裡的朋友一同參加，沒想到卻被一名女性朋友當場「說媒」，讓他當場傻眼，貼文曝光後，引發網友熱議。

男聚會遇2兒單親媽 結局展開驚呆眾人



一名男子在網路論壇《Dcard》發文表示，自己在某款手遊中3個月花了60萬元，日前舉辦線下耶誕節活動，邀請遊戲中認識的朋友參加。其中一名40多歲的女性朋友，還帶了自己過去的同學一同出席，活動結束後更邀他續攤，原以為只是單純聊天，沒想到竟演變成一場「相親局」。

廣告 廣告

原PO指出，該名女性朋友先是不斷詢問他的經濟狀況與收入，接著卻反過來指責他整天玩遊戲是在浪費時間與金錢，隨後更搬出「名校畢業」的名號，介紹同行的女同學。對方是一名40多歲的單親媽媽，育有兩名兒子，過去曾兩度未婚生子，理由竟是「都找180公分以上的男生」。如今希望尋找結婚對象，對方認為原PO條件普通、未來恐怕找不到好老婆，於是想撮合兩人，甚至暗示由原PO一起養育兩名孩子，讓他相當錯愕，忍不住怒批：「就算小學女生也沒有妳們這麼瞎吧？名校怎麼畢得了業？」

貼文曝光後，一票人瞬間傻眼，「笑死，名校畢業還能未婚生子兩次，也是很懂人生規劃了」、「這根本是在找接盤俠，還一副『我是為你好』的樣子」、「真的有這麼奇葩的台女嗎？」、「能三個月課金60萬的男人，還會缺對象？」、「比起相親，課金還比較便宜」、「被騙未婚生子？聽起來比較像詐妻」、「直接找人接盤也太敢了」。

更多三立新聞網報導

年收飆破2.9億！年輕人迷上算命？「這3縣市」貢獻8成營收

半年飛日本8次噴20萬！妹子親揭「真實目的」 眾人傻眼：去當盤子？

南北大戰！她怒轟台北生活缺點超多 當地人笑翻：這建設狠甩其他縣市

出國踢鐵板！她赴韓星巴克「去冰沒補奶」心碎 眾人揭真相：台養出奧客

