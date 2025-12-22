手鍊爆衝突兄弟鬩牆！哥率3共犯擄弟 警方1小時全逮捕

一起因金手鍊糾紛的擄人案件在宜蘭震驚社區。19歲劉姓男子指控23歲親哥哥拿走他價值1萬多元的金手鍊，憤怒的哥哥竟教唆3名共犯前往弟弟位於宜蘭頭濱路三段的住處理論，隨後將弟弟強行押上黑色轎車。警方接獲報案後迅速成立專案小組，透過監視器追查，成功在案發一小時內將所有嫌犯逮捕歸案。

事件發生在21號晚上6點多，當一輛黑色轎車高速右轉，甚至誤闖對向車道，引起路人注意。這輛車急速穿越路口，似乎正前往某個緊急目的地。根據調查，23歲劉姓男子因不滿弟弟指責他拿走價值1萬多元的金手鍊，一氣之下夥同3名共犯前往弟弟家中。雙方一言不合，哥哥便將19歲的弟弟強行帶走，從頭濱路一路開往福聖廟，全程約2.8公里，車程僅7分鐘。

家人發現異狀後立即報警，警方迅速展開行動。附近居民目睹警方大規模搜索行動，一位居民表示，事發時間約為晚上8點，看到許多警車到達現場，但當時並不清楚發生了什麼事。警方持手電筒搜索車輛，並將相關人員帶走，整個過程讓附近居民感到震驚。

偵查隊分隊長李文凱表示，警方在案發後一小時成功逮捕所有嫌犯。現場起獲作案用球棒一支，並在共犯身上查獲5包毒品咖啡包。初步調查顯示，哥哥持棒球棍毆打弟弟，導致弟弟背部、腹部及手部都有擦挫傷。

警方訊後將劉姓男子等人依妨害自由等罪嫌移請宜蘭地檢署偵辦。這起因1萬元金手鍊引發的兄弟糾紛，不僅嚴重傷害了親情關係，涉案者也將面臨法律制裁。

