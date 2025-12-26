手電筒照射機車騎士 外送員不滿停下理論反被打傷

cnews204251226a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名潘姓外送員，騎機車行經花蓮縣吉安鄉中華路2段時，疑突然被路旁步行的劉姓男子，拿手電筒直接照射。吉安警分局表示，轄區仁里派出所員警，昨（25）日晚間接獲報案，兩人爆發口角，下車理論的潘姓外送員疑被打傷。到場了解時，劉男一度否認拿手電筒照射外送員，但調閱監視器影像發現，劉男當時確實高舉手中的手電筒。全案訊後，仍依傷害罪嫌，將劉男移送花蓮地方檢察署偵辦。

警方調查，當時潘姓外送員，騎機車行經中華路2段時，突遭劉姓男子拿手電筒照射，雙方因而發生爭執。過程中，劉男情緒失控，揮拳毆打潘姓外送員，造成他臉部有挫傷並有流血的現象。但劉男在員警到場前，已離開現場逃逸。員警隨即展開追查，在附近熱心民眾協助指引下，於附近中山路2段成功攔查劉男，依現行犯逮捕，並帶返派出所偵辦。

吉安警分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持理性、冷靜溝通，切勿因一時情緒失控而訴諸暴力，以免觸法受罰；若遇有爭執或危險情事，應立即報警請求協助，警方將依法即時處置，維護社會秩序與民眾安全。

照片來源：花蓮縣警方提供

