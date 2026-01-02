手麻是中風前兆嗎？復健醫警告：這個常見動作恐傷神經，4招對症改善

手麻是常見的國民病，背後健康隱憂卻大不同，手麻發生時，該擔心中風嗎？復健科醫師提醒2大隱藏風險，哪個常見動作應應避免？如何緩解手麻？

手麻總讓你擔心是中風？復健專科醫師陳相宏提醒，這多半是神經受壓迫的求救信號 。若下意識「甩手」想緩解，恐撕裂神經周邊微血管，導致發炎惡化 。快戒掉錯誤動作，對症止麻。

在數位化生活的今天，無論是低頭族、上班族，或是廚師、理髮師等專業職人，「手麻」已成為診間極為常見的「國民病」。宏康復健專科診所所長陳相宏指出，平均每個門診有約10%到15%的患者為了手麻求診。然而，大眾對於手麻的認知往往充滿誤解，甚至可能因為錯誤的處理方式，讓神經損傷雪上加霜。

手麻等於中風？先釐清診間最常見的恐懼

許多患者一發現手麻，第一個反應往往是惶恐地詢問：「醫生，我手麻是不是要中風了？」陳相宏澄清，不需過度驚慌，因為真正的中風通常會伴隨更嚴重的全身性功能障礙，例如肢體無力、動作不協調、說話大舌頭、流口水，或是單側臉部癱瘓等。

「如果單純只有手指頭的麻，可以先不要緊張，應該不是中風，」陳相宏強調，在復健科經驗中，手麻多半源於神經受壓迫，而非大腦血管出問題。

2大隱藏危機，「滑鼠手」和「頸椎警訊」

在排除中風疑慮後，診間發現的手麻元兇主要分為2類：

第1類是腕隧道症候群，也就是俗稱的「滑鼠手」。這是因為手腕處的「正中神經」受到壓迫，導致大拇指、食指、中指及無名指的一半產生麻感。除了長時間使用電腦的族群之外，理髮師、廚師等職業都是高風險群。

陳相宏在診間觀察到，滑鼠手未必發生在慣用手，例如理髮師經常右手拿吹風機、左手持梳子，由於左手需要經常扭轉頭髮以便吹乾，長久下來，就手麻了。

第2類則是頸椎間盤突出所引發的神經壓迫。陳相宏解釋，支配手部的神經源頭都在頸椎，當現代人長時間低頭滑手機、或因為老化產生骨刺，就會壓迫到頸椎神經根。這類患者除了手麻，通常會伴隨肩頸痠痛、肩胛骨不適，甚至是整隻手臂痠麻無力。

手麻時千萬別「甩手」

當手麻發作時，許多人下意識會想「甩一甩」來紓緩，以為可以促進循環。對此，陳相宏特別提醒：「這是一個常見的迷思，我們會建議病人千萬別甩。」

由於神經周邊佈滿細小的微血管，當神經已經發炎受傷時，劇烈的甩動反而容易造成微血管撕裂傷，引發惡性循環，甚至讓麻感更加嚴重。

4大營養、神經解套，多管齊下解麻止痛

面對手麻，醫療端與營養學提供了多層次的解決方法：

1. 物理復健與藥物：初期通常採保守治療，如熱敷、電療或雷射，以減少神經發炎並幫助修復。

2. 神經解套注射：若保守治療無效，醫師會使用「神經解套技術」，透過超音波導引，將PRP（高濃度血小板血漿）、低濃度葡萄糖或B12注射在受壓迫的神經周圍，撥開沾黏並提供生長因子。

3. 4大關鍵營養補給：陳相宏將神經比喻為電線，外層的膠皮（髓鞘）受損就會漏電導緻麻木，應補充B12作為修復髓鞘的重要原料，建議優先選擇由天然酵母萃取的營養補給，吸收率較佳且無怪味。此外，維生素C有助於組織修復、鈣與維生素D3則對神經傳導與肌肉收縮至關重要，這些營養都不可少。

預防並緩解手麻，試試「招財貓」伸展術

預防手麻的關鍵在於避免同一個姿勢維持太久，陳相宏建議工作每1到2小時就要伸展一次，他特別建議一套簡單的招財貓運動：

步驟1：扣指。手指末端像貓爪一樣用力抓緊。

步驟2：屈腕。將手腕向下彎曲。

步驟3：伸腕。利用另一手將手腕向後掰（往手背方向壓），感覺手腕緊緊酸酸的，維持5到10秒。

重複這套動作10到20次，能有效增加神經的延展度，減少發炎機會。

持續手麻，何時該就醫？

如果手麻持續2到3週都沒有改善，或是有三高、糖尿病史的患者出現「整片手掌麻木」而非單指麻木時，應立即尋求專業診斷。透過X光、超音波甚至是神經傳導檢查，才能找出真正的病灶。手麻是身體發出的警訊，唯有對症下藥，才能擺脫這件「麻」煩事。

（本文諮詢專家：宏康復健專科診所院長、復健科醫師陳相宏）

