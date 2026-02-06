手麻是中風徵兆嗎？醫揭關鍵差異：還有5症狀速急診

冬季氣溫偏低，心血管與腦血管急症進入好發期，許多民眾擔心手麻症狀是否為中風徵兆。中醫師王聖翔表示，多數手麻情況並非中風所致，但若同時出現其他危險徵兆，務必立即就醫。

腦中風引發的手麻症狀通常不會單獨出現。醫師強調，關鍵在於中風造成的手麻，常會伴隨其他明顯症狀同時發生。(圖/資料照)

王聖翔在粉絲專頁「投手中醫 王聖翔」發文指出，腦中風引發的手麻症狀通常不會單獨出現。他強調，關鍵在於中風造成的手麻，常會伴隨其他明顯症狀同時發生。

根據王聖翔說明，若手部突然失去力氣、物品無法握住，同時出現說話速度變慢或口齒不清的狀況，就需要高度警覺。此外，臉部單側出現異常、嘴角歪斜，或是同側下肢感到無力、行走不穩等情形，都是危險訊號。王聖翔提醒，上述症狀若突然發生且症狀明顯時，不應該再觀察等待，必須盡速前往急診室接受治療。

相對而言，周邊神經受到壓迫或發炎導致的手麻，症狀表現較為固定且容易與姿勢變化產生關聯。王聖翔說明，這類手麻的麻木位置相當明確，可能僅集中於小指或特定幾根手指。

除了手麻之外，若是雙腳無力、走路不穩，就可能是中風徵兆。 （示意圖／Pixabay）

王聖翔進一步表示，姿勢改變如轉頭、抬手或低頭時，麻木感會隨之變化，且常與久坐、使用手機、睡眠姿勢或肩頸緊繃有關。這類手麻多半僅有麻木感，不會突然出現整隻手無力的情況。

王聖翔以電力系統比喻兩者差異，中風如同「大範圍的電源跳掉」，而周邊神經問題則像是「某一條電線被壓到」。王聖翔總結，手麻不一定代表中風，但中風引起的手麻絕對不能輕忽。只要症狀突然發生、合併無力或說話異常，就要立刻就醫。如果是反覆出現且與姿勢有關的手麻，也建議盡早檢查與治療，因為神經問題拖延過久，恢復速度只會更加緩慢。

