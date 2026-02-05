才上任兩個月！大潤發CEO驚傳失聯 公司前天喊報警闢謠現慘遭打臉

國際中心／綜合報導

大潤發母公司高鑫零售昨（4）日發布重磅公告，證實目前無法與上任僅兩個月的CEO李衛平取得聯繫。諷刺的是，就在公告前一日，公司才大動作駁斥李衛平遭警方帶走的傳聞，聲稱她「正在上班」並揚言報警，如今卻遭自家公告「光速打臉」。目前公司由董事會主席暫代職務，強調營運不受影響。

高鑫零售於4日早在港交所發布公告，投下震撼彈。公告指出，公司暫時無法與執行長（CEO）李衛平取得聯繫。這意味著這位在零售業打滾20年、才剛剛履新兩個月的上市公司掌舵者，已處於「失聯」狀態。

廣告 廣告

整起事件顯得撲朔迷離且充滿戲劇性。早在公告發布前，市場便有傳言指稱李衛平疑似被警方帶走協助調查，且自上週五起便未現身公司。然而，面對媒體詢問，高鑫零售在3日還信誓旦旦回應：「假的，正在報警了」，並強調李衛平一切正常、正在上班。殊不知僅隔一天，官方公告便直接推翻了前一日的說法，不僅證實聯絡不到人，也讓公司的誠信與內部控管備受質疑。

中國大潤發。（示意圖／翻攝「大潤發官網」）

根據公開資料，現年47歲的李衛平是零售業老將。她在接掌高鑫零售之前，於2018年至2025年間任職於阿里巴巴旗下的盒馬鮮生，曾擔任盒馬華北區總經理及首席商品官等要職；更早之前則在樂天超市服務逾10年。

針對李衛平失聯的具體原因，高鑫零售在公告中並未多做說明，僅輕描淡寫地表示該事項與集團業務無關，對營運無重大不利影響。在此期間，CEO職權將由董事會主席華裕能暫時接手。

值得注意的是，高鑫零售近年來股權結構與高層人事動盪不斷。阿里巴巴在去年（2025年）1月將手中持股全數出售給德弘資本（DCP），正式退出大潤發。隨後，大潤發創始人黃明端辭去董事會主席，由德弘資本的華裕能接任，原阿里系董事也相繼退出。如今新任CEO才上任兩個月就失聯，讓這家零售巨頭的轉型之路再添陰霾。

更多三立新聞網報導

台中蒸餃店驚魂！男剛吃飽突遭刺穿鎖骨 兇手母竟也在店裡

艾普斯坦屍照首度曝！臉部發黑頸留深紅勒痕 警員崩潰認了：我們搞砸了

去超商成最後一哩路！女奔跑過斑馬線遭小貨車撞飛慘死

解放軍心不穩！紅二代劉源被推共主對抗中央 網爆胡錦濤溫家寶聯手施壓

