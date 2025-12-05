才上工30秒！清潔工遭「撒旦之母」炸飛倒地 送醫不治

桃園市發生一起爆炸意外。（示意圖／東森新聞）





桃園大園區一處鐵工廠9月間發生一場恐怖爆炸，64歲宋姓男員工清理廠內化學儲存槽時突遭強大衝擊波震飛，送醫後不治，後續檢驗發現現場殘留物質為俗稱「撒旦之母」的「三過氧化三丙酮」（TATP）。

9月10日，64歲張姓負責人要求宋男清洗儲槽，因槽底殘留不明結晶體，宋男使用鋁梯攀至約2層樓高位置，以金屬桿加裝的長型掃把進行清理。過程中疑因金屬摩擦導致高敏感結晶體受熱或產生火花，引發爆炸。宋男當場被震飛，後腦著地，造成頭部破裂及全身多處外傷，送醫仍宣告不治。

儲槽出現爆炸。（圖／東森新聞）

張姓負責人表示，儲槽內裝的是異丙醇，不確定為何會出現爆炸。化學槽送進廠區時底部僅有少量結晶體與異丙醇液體，沒想到宋男開始清掃不到30秒便發生爆炸。由於廠區仍殘留結晶物，為避免再次發生危險，專業防爆小組到場處理，並將部分異丙醇移至潮音海邊進行爆破。

當地住戶指出，意外發生前就曾聽過爆炸聲響，也傳出有人受輕微燒燙傷，居民心情不安，沒想到過幾天就發生了死亡事故。

桃園市勞檢處表示，已依結晶物性質完成職災檢查報告並送勞動部職安署審閱，後續將要求工廠改善作業環境、依程序辦理復工，並協助轉介相關單位對家屬進行關懷及補償追蹤。

