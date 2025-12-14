才上市就不務正業？「陸版輝達」摩爾線程鉅額募資改做理財挨轟

有「陸版輝達」之稱、甫於5日登陸A股的摩爾線程（688795.SH），日前發布公告表示將使用部分閒置募集資金進行現金管理，計畫使用資金不超過75億元人民幣（約333億元新台幣），使用期限在12個月內有效，資金可循環滾動使用。此舉引發投資人正反兩極討論。

據《達摩財經》報導，摩爾線程12日表示，此次現金管理的資金來源為首次公開發行股票的募集資金，公司本次募資總額約80億元人民幣，扣除發行費後實際募集資金淨額為75.8億元人民幣。按照此前計畫，本次募集資金中有70億元人民幣將用於晶片研發項目。

公司強調，進行現金管理不會影響日常經營和募集資金投資項目的正常開展，同時可提高募集資金使用效率，合理利用部分募集資金增加現金資產收益，為公司及股東獲取更多回報。中信證券作為保薦人出具核查意見認為,該事項符合規定，不影響募集資金投資項目正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

公告發布後迅速引來投資人關注。有投資人發文質疑，「75億不好好搞研發，去買理財？」「是精打細算還是不務正業？」也有部分投資人表示支持，認為「合理利用資金保證現金充足的前提下，增加營收而已」。

摩爾線程近日成為大陸資本市場熱門討論對象，在上市的6個交易日內，股價一度達到941.08元人民幣，較其114.28元人民幣的發行價格上漲723%。11日，公司特別發布股票交易風險提示公告，稱公司股票漲幅較大，顯著高於科創綜指、科創50等相關指數漲幅，股票價格可能存在短期上漲過快出現的下跌風險。

公司同時揭露業績虧損風險，今年前三季度營業收入為7.85億元人民幣，歸母淨利潤為負7.24億元人民幣。公司預計全年歸母淨利潤為負11.68億元人民幣至負7.30億元人民幣，未來營業收入可能增長較慢或無法持續增長，存在未來一段時期內持續虧損的風險。

12日，摩爾線程股價應聲下跌，截至當日收盤下跌13.41%至814.88元人民幣，最新市值3,830億元人民幣。公司表示，儘管將投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

據悉，摩爾線程是大陸近年崛起的GPU新創企業，由前輝達（NVIDIA）全球副總裁張建中於2020年創辦，主攻自研圖形處理器（GPU）與通用平行運算技術。

