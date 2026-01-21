才上架就被消失！薔薔影片又中18禁 破萬流量卻逃不過平台鐵拳

記者林宜君／台北報導

尺度不是唯一賣點，卻成了最大阻礙。女星薔薔（林嘉凌）近年轉戰自媒體經營有成，影片話題度與流量屢創新高，但也頻頻踩線。最新影片才剛上架就引爆觀看熱潮，卻在短時間內遭平台標示限制，再度引發網友熱議。女星薔薔近年積極經營YouTube個人頻道，憑藉直率作風與海外實拍內容累積大量粉絲。薔薔於今日透露，最新影片上線後不到半小時便突破萬次觀看，創下頻道前三高流量紀錄，卻隨即被平台列為18禁限制觀看，等同「消失」在推薦頁面，讓不少網友直呼錯愕。

薔薔於今日透露，最新影片上線後不到半小時便突破萬次觀看，創下頻道前三高流量紀錄，卻隨即被平台列為18禁限制觀看。（圖／翻攝自薔薔IG）

薔薔表示，該支影片是在台灣拍攝，主角是一名先前在巴西結識、會說台語卻不會說國語的外國友人。對方此次首度來台，她特地安排拍攝，內容圍繞文化衝擊與生活互動，甚至拍到對方「入贅」成為林家女婿，全家人也一同入鏡，原本被她形容為「超精彩、超少見」的主題。影片火速累積流量後卻遭下架，讓薔薔直呼可惜。她也向粉絲說明，目前正針對平台規範進行內容調整，預計完成修改後，將於今晚重新上架，並喊話觀眾「再等等，一定要看」。

