才上演修羅場！秦嵐又爆分手小10歲魏大勛 1句「男人不重要」成疑點

46歲中國女星秦嵐憑藉《延禧攻略》「富察容音」一角，演藝事業再攀高峰。2022年傳出與小10歲男星魏大勛姐弟戀，雙方始終未正面回應。兩人日前出席「愛奇藝尖叫之夜」頒獎禮，全程零互動，尤其秦嵐日前一句「男人不重要」，更被聯想和魏大勛分手。

秦嵐和魏大勛在2021年合作戲劇《關於唐醫生的一切》結緣，隔年同遊三亞被爆出戀情，多次被拍到兩人親密互動的身影。但雙方自交往以來，沒有回應外界種種傳聞。

日前，秦嵐在「愛奇藝尖叫之夜」現場，與魏大勛以及魏大勛前緋聞女友楊冪同場，3人的座位被主辦方特意安排不同桌。眼尖的工作人員發現秦嵐和魏大勛全程零互動，甚至連鼓掌節奏都刻意錯開。

加上，秦嵐12月5日替新劇《亦舞之城》宣傳活動時，一句「男人不重要，他說了我喜歡他就喜歡」，更讓吃瓜粉絲議論秦嵐和魏大勛已經分手。

不過，部分網友認為兩人並沒有分手。因為今年6月秦嵐聚會結束後，魏大勛與父親一同接送她回家被外界猜測好事將近。

