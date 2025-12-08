才上演修羅場！秦嵐又爆分手魏大勛 網挖1句話成疑點

秦嵐與魏大勛傳緋聞多年，雙方始終未承認戀情。（圖／翻攝自秦嵐、魏大勛微博）





46歲中國女星秦嵐憑藉出演《延禧攻略》「富察容音」一角，演藝事業再攀高峰，2022年底她被爆出和小10歲男星魏大勛熱戀，但雙方始終未正面回應，今年6月兩人被狗仔拍到溫馨接送，男方爸爸也在場，關係看似相當穩定，豈料，近日又再度傳出分手傳聞，引起外界熱議。

秦嵐和魏大勛2021年因合作戲劇《關於唐醫生的一切》結緣，隔年同遊三亞被爆出戀情，兩人多次被拍到親密互動，也屢次傳出分手，不過今年6月秦嵐聚會結束後，魏大勛與父親一同接送她回家，被外界猜測好事將近。

沒想到，近日愛奇藝「尖叫之夜」中，兩人不僅同框無互動，當秦嵐被問及婚紗的偏好「你男人喜歡什麼類型？」時，秦嵐秒回「男人不重要」又再度引發分手傳聞，有網友認為兩人目前處於低調穩定狀態，也有網友表示兩人從頭到尾都沒有承認戀情，若是分手就各自安好。

魏大勛與緋聞前任楊冪及秦嵐在尖叫之夜意外同框。（圖／翻攝自微博）

另一方面，魏大勳在「尖叫之夜」意外與緋聞前任楊冪、現任秦嵐同框，尷尬場面瞬間成焦點。當時楊冪全程避開魏大勳方向，魏大勳也刻意望向另一側，兩人零互動，現場氣氛宛如「修羅場」的一幕也受到不少討論。



