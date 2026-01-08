才上演車內活春宮！女星再爆逃稅上億 母掛名代表不做事領年薪8千萬

記者陳宣如／綜合報導

南韓女諧星朴娜勑近日風波不斷，不僅遭前經紀人指控職場霸凌、非法醫療注射、未支付節目酬勞，甚至在車內上演「19禁活春宮」逼迫經紀人目睹，形象大幅受損。近日，韓媒又揭出她早年涉嫌逃稅的舊案，瞬間引發社會熱議。據報導，她自2018年成立的個人公司「N PARK」曾接受國稅廳高強度調查，初步估算應追徵稅款高達20億韓元（約新台幣4360萬元），但最終僅補繳2至3億韓元（約新台幣436萬至654萬元）後結案，此大幅落差讓外界質疑她可能獲得「追徵特惠」，引起輿論譁然。

朴娜勑近日再度捲入重大爭議，從先前的職場霸凌、非法醫療，一路延燒至逃稅疑雲，負面消息接連曝光。（圖／翻攝自朴娜勑IG）

調查指出，N PARK的公司登記代表為朴娜勑的母親，雖掛名為代表理事，但實際上並未參與公司營運，仍每月領取數百萬韓元薪資，一年累計約8千萬韓元（約新台幣174萬元）。此外，自公司成立至2021年中，朴娜勑累計收入近100億韓元（約新台幣2.18億元），其中大部分資金長期存放於法人帳戶，國稅廳認為公司可能透過此方式少報個人所得或虛報支出，因此展開深入調查。

朴娜勑先前捲入職場霸凌與非法注射風波，近日再被爆出車震爭議及逃稅疑雲，形象大幅受損。（圖／翻攝自文化日報）

針對稅務調查，朴娜勑方面透過當時所屬公司JDB娛樂公開澄清，強調她「一直以來都誠實申報並依規繳納稅款」，僅依調查結果補繳部分稅金。

截至目前，朴娜勑對逃稅及法律糾紛均未公開回應。業界人士與網友指出，近期一連串事件可能對她的演藝事業及公眾形象造成雙重衝擊，也使外界關注她未來能否順利回到舞台。

