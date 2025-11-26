才上節目打賭不選！王世堅民調奪冠：我最推薦鄭麗君

民進黨立委王世堅。（資料畫面）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前遞表爭取民進黨台北市長黨內初選，今（26日）天他公布以綠營台北市長潛在參選人的5人互比式民調，其中民進黨立委王世堅以24.2%拿下最高票，不過王過去屢次表態無意參選，昨（25日）還在節目中強調不選，並打賭「被徵召就發百份雞排」，今被問及民調，王也誇讚其他人都比自己適任，還特別點名「我最推薦的還是鄭麗君副院長」。

吳怡農今公布民調，包含他自己及王世堅、民進黨立委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前民進黨秘書長林右昌，5位潛在候選人互比式民調結果，「非藍白支持者」中，王世堅24.2%、吳怡農15.3%、沈伯洋11.2%、鄭麗君6.8%、林右昌3.9%；「綠營支持者」中，王世堅22.7%、吳怡農20.3%、沈伯洋16.9%、鄭麗君9.9%、林右昌5.1%。

王世堅民調拿下第一，面對媒體問及，他坦言現在民調太多幾乎沒看，他認為，民進黨不單以民調當作提名唯一參考，黨內選對會、黨主席會根據各種狀況做判斷，至於吳怡農公布的民調5人，他認為都非常適任，「都比我適任多了」，但他特別推薦鄭麗君，讚她不僅能力強，也懂得溝通說明政策。

王世堅近來頻頻被點名代表綠營挑戰台北市長，但他一路堅稱不會選，昨（25日）還在節目和主持人打賭，若民進黨徵召王世堅參選，王世堅就發100份雞排，反之則由主持人發100份雞排，不選北市的意志似乎相當堅定。





