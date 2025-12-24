才丟了台北跨年！王ADEN被挖「還有宜蘭」網湧市府FB抵制

娛樂中心／周希雯報導

新生代歌手王ADEN近日在高中活動演出，突遇1名女學生在老師鼓勵下上台共舞，但他當場中斷演出並蹲在一旁擺臭臉；事後拍片雖然聲稱不在意，卻未放入學生道歉畫面、還露出「謎之微笑」，被砲轟是帶頭公審未成年、更發動抵制。隨著事件持續延燒，王ADEN已被確定取消台北跨年晚會，不過仍被挖出他還有宜蘭跨年場演出，網友們再度湧入宜蘭市臉書抗議，「強烈要求取消惡劣藝人王ADEN表演！」

有台北民眾在Threads發出陳情訴求文，認為王ADEN舉動「有意圖網暴霸凌未成年粉絲的傾向，顯示缺乏職業素養與包容力」，若登台將影響城市形象，請市府重新評估；台北市政府觀光傳播局昨（23日）迅速宣布，「臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出」。王ADEN也發出聲明，強調當初發影片的本意「是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學」，他會重新檢視表達上的分寸，未來也不會再回應此事，「希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。」

確定丟了台北跨年場後，又有網友發現，王ADEN將在25日參加雲林科技大學的耶誕校園演唱會，同時目前仍在宜蘭市跨年晚會卡司名單中。對此，雲科大昨日發聲明，已緊急與合作廠商及經紀公司協商並更換演出藝人，新海報也撤下王ADEN的照片，宜蘭市府則至今仍未回應。如今不少網友已經湧入宜蘭市府的社群，留言灌爆「強烈要求取消惡劣藝人王ADEN表演」、「宜蘭市確定不比照辦理嗎」、「請重視演出藝人的形象」、「到底要取消了沒，裝傻」。

簡單回顧整起事件，王ADEN當時在演出時，1名女學生被老師拱上台開心熱舞，此舉疑似引發王ADEN不滿，甚至直接走到旁邊蹲下擺臭臉，現場氣氛一度僵持；見女學生90度鞠躬道歉也沒理會、繼續臭臉，直到對方窘迫下台再繼續演出。事後他把該片段PO到個人社群，並附上女學生道歉私訊，雖然看似幫對方緩頰，但因截掉道歉畫面又露出謎之微笑，並標註「傻眼中」，被質疑是帶頭公審未成年學生，一夕間引發爭議。

