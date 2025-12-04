才二封金馬影帝！張震再提名「美國獨立精神獎」激戰好萊塢巨星

張震入圍美國獨立精神獎。（圖／甲上娛樂）





第40屆美國獨立精神獎（Film Independent Spirit Awards）昨（3）日公佈入圍名單，才憑藉電影《幸福之路》奪下第二座金馬影帝的張震、提名最佳主角，執導本片的導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）也繼金馬獎最佳新導演後，再度入圍最佳導演肯定。

繼1994年《飲食男女》郎雄、2007年《色，戒》梁朝偉之後，張震成為第三名入圍美國獨立精神獎主角獎的華人男演員；同樣角逐最佳主角獎的強勁對手為，《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）、《火車大夢》喬爾埃哲頓（Joel Edgerton）、《紐約攝影師的日與夜》班維蕭（Ben Whishaw）、《Twinless》狄倫歐布萊恩（Dylan O’Brien）、《Hedda》泰莎湯普森（Tessa Thompson）。

正在趕拍新片的張震，得知入圍喜訊表示：「有幸能被美國電影獨立精神獎提名，也為《幸福之路》的導演及製片入圍感到由衷高興。這份認可，屬於每一位為影片傾心付出的創作者。電影將很快與台灣觀眾相見，也期盼能聽見來自觀眾的迴響，讓這段關於『幸福』的敘事，在更多心間留下餘溫。」



