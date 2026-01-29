才交保又開說明會吸金 絕對集團利用虛幣吸金逾50億近千人受害

台北地檢署。呂志明攝



「絕對能源集團」利用投資乾淨能源違法吸金2億7730萬元，邱姓主嫌及集團成員共計17人在去年底才被台北地檢署起訴。沒想到在押的邱嫌被起訴經法院裁定交保後，竟不知悔改，召開說明會利用投資虛擬貨幣吸金，該集團利用投資虛幣手法，自2021年到2025年間，共吸金逾50億，至少近千人受害。

台北地檢署打擊民生犯罪小組檢察官林小刊、主任檢察官周芳怡，今(1/29)日指揮調查局台北市調查處、台北市政府警察局大安分局執行搜索，持法院核發之搜索票，搜索邱姓主嫌等9人住居所共9處，並拘提邱姓被告等9人到案說明，全案朝涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》、《銀行法》等罪嫌方向偵辦。

北檢預警中心日前接獲台高檢署發交金融機構所通報重大詐欺及洗錢情資通報，經預警中心向法務部調查局洗錢防制處調取相關資料，綜整分析後，發現「絕對能源集團」疑涉不法，由預警中心檢察官林小刊指揮檢察事務官、台北市調查處機動站、大安分局組成專案小組溯源偵辦。

專案小組查出，絕對公司於2023年3月間、同年8月間起，設計或推廣絕對公司甲種(年利率25%)、乙種(年利率42%)特別股，未向金融監督管理委員會申報或經核准銷售，對外舉辦投資說明會，謊稱甲、乙種特別股保本，期滿後可取回本金、固定每月領取高額利潤，以此方式對不特定大眾吸金，總計違法吸金高達2億7730萬元，至少有316名投資者受害。

檢察官調查後於去年12月4日將集團邱姓首腦及其成員共計17人起訴，同時對邱男求處18年以上徒刑，絕對能源公司則科以1億元以上罰金，其餘被告均求處重刑，檢察官當時在在押的邱男等10名被告送審台北地院，法院裁定10人全數交保。

不料專案小組發現，當邱男交保後，竟然不知悔改，又在四處召開說明會，因此分案繼續偵辦，查出邱男等人這回不是用乾淨能源吸金，而是用虛擬貨幣吸金。

早在2021年間，絕對能源公司發行EGT、TBT 2種虛擬貨幣，同時開發DEFI借貸平台，並對外召開說明會，鼓吹投資人購買這2種虛擬貨幣，同時簽定智能合約，投資者可以透過DEFI平台搓合放款給有意投資虛擬貨幣者，年利率保證36%至84%。該集團利用這個方案，自2021年至2025年間，違法吸金逾50億，至少近千人受害。

