才交往半年！女友春節「討3萬元紅包」：我家重禮數 網友齊喊這句話

女友過年叫男友到自己家拜年要準備一堆紅包和禮盒。示意圖／PhotoAC

就快要過年了，一名男子打算要去交往半年的女友家拜年，也是第一次造訪女友家、見她的家人。不過，女友卻說自己家「很重禮數」，所以要求男子要包很多份紅包，還要送禮盒，算一算加起來大約要花新台幣30000元，忍不住上網問網友「算合理範圍嗎？」但一票網友卻勸他「快逃啊！」

男子在臉書社團匿名公社發文，說預計第一次到交往半年的女友家拜年，女友特別交代自己家是很重禮數的家庭，所以自己的阿嬤、爸爸和媽媽，都要男友準備新台幣6000元的紅包。另外，女友哥哥有三個小孩，每個小孩也要準備新台幣1200元的紅包,，而且還得準備精緻的禮盒，絕對不能馬虎。

網友們幫男子算了一下，這些紅包加上禮盒至少也要花新台幣30000元，紛紛留言表示「這女朋友應該帶了20幾個男朋友回家了，全家的年終在此一舉」、「以前搶匪戴頭套，現在搶匪穿婚紗」、「叫你女友找個人傻錢多的男友，你們倆不合適」、「分手現省30000元」、「先分手，過年後再問她要不要復合」、「有來有往才叫禮數，只收不付那叫佔人便宜」、「換一個吧！省一點留在家陪家人過年」、「直接不用聯絡」、「快逃」、「這時候趕快分手才合理啦！」

也有網友分析「未結婚你的身分是客人，客人不需要包紅包的，但因為是走春，所以應該買禮盒去走春」、「你會上來發問表示你沒辦法接受，而且今年以後還有好多個過年，再溝通看看吧，話說你女友也真夠直接，真敢講」、「完全不合理啊！這種娶了之後會被榨乾吧！變工具人生」、「如果女方很堅持，那就是當你是提款機了，一年365天，會有很多節慶，日後大概會被榨乾，請多保重」、「講真的，你是ATM」、「禮數是待客之道，不是用來情緒勒索的」。



