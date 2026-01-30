才交往半年！女友開「恐怖紅包清單」討3萬 網狂勸快逃 內行揭禮節

實習記者藍子瑄／台北報導

才交往半年就被開出「恐怖禮數清單」，高額禮數讓男方壓力大，網友一面倒勸退。（圖／資料庫）

農曆春節將近，不少情侶會趁假期互相拜年、見家人，但這趟「過年行程」卻不一定輕鬆。一名男網友近日發文透露，自己準備到交往半年的女友家拜年，卻在事前收到女友開出的「禮數清單」，內容詳細、金額驚人，讓他懷疑這樣的要求是否合理。

紅包、禮盒全列清單 一趟拜年噴近3萬元

原PO在臉書社團「匿名公社」分享，女友強調家中十分重視過年禮數，並直接點名紅包行情，要求他包給阿嬤、爸爸、媽媽每人至少6000元，哥哥的三名孩子也必須各包1200元，紅包金額加總將近2萬2000元。

除此之外，拜年伴手禮也不能隨便，必須挑選得體、有水準，整趟下來恐怕要花近3萬元。對此，女友的解釋只有一句：「我們家比較重禮數。」

才交往半年就開價？網友狂勸：你被當「提款機」

貼文曝光後，立刻引發討論。許多網友直言，雙方尚未結婚，男方屬於「客人身分」，準備禮盒已是基本禮貌，並不需要包紅包；也有人質疑，才交往半年就被要求如此高規格，未來只怕壓力更大。

留言中更出現不少辛辣回應：「這不是重禮數，是把人當提款機」、「先分手，過完年再復合，省下兩萬多」、「這行情是在賣女兒嗎？」、「以前搶匪戴頭套，現在搶匪穿婚紗」、「這種娶了之後會被榨乾吧」、「看來第二次拜訪就要簽本票了」。

習俗怎麼看？未婚拜年多半不用包紅包

有網友從傳統分析，未婚情侶第一次到對方家拜年，通常準備水果或伴手禮即可，紅包多半是長輩給晚輩，並非由晚輩發放；若女方家庭真的重視禮數，也應該事前溝通、雙方互相，而非單方面開出高額要求。

紅包行情怎麼包？專家：量力而為最重要

至於紅包金額該怎麼拿捏才不失禮？根據最新行情整理，包給祖父母或外公外婆約3600至6600元，父母約3600至16000元；孩子部分，學齡前約600至1200元，國中、高中約1000至2600元，大學生則約1600至3600元，朋友的小孩多半600至1200元即可，實際金額仍視交情與自身能力調整。

