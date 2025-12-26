才付購車訂金！車主崩潰河南保時捷「人去樓空」 員工上萬元入股金討無

河南省鄭州中原保時捷中心驚傳停業，車主權益及員工資金不知去向。圖／翻攝自TikTok

中國東安控股集團子公司，位於河南省的「鄭州中原保時捷中心」，日前驚傳「人去樓空」，許多車主前一天才剛支付購車訂金、預存保養與維修金，隔天前往提車時才發現這幾百坪的店面空空蕩蕩；消息一出，部分員工立即於社群澄清自己並非「幫兇」，同為受害者。對此，保時捷中國表示高度關注，並與警方及相關部門展開調查。

根據媒體報導，中國河南省規模最大的鄭州中原保時捷中心，日前驚傳停止營業，許多車主繳了數十萬元人民幣不等購車訂金，也有已提車客戶為取得合格證無法掛牌上路，還有車主抱怨，自己預存了數千元到上萬元人民幣不等的維修保養費用，如今門市全被清空，擔憂權益受損。

不僅車主受到影響，消息曝光之後，員工也立即於社群發文，澄清自己一早上班，才發現展廳被清空，完全不知情，還有同事遭拖欠好幾個月工資，甚至數萬至數十萬元人民幣入股資金無法追回。

河南省鄭州中原保時捷中心一名員工強調自己並非幫兇，一早上班才發現展廳已被清空。圖／翻攝自TikTok

對此，保時捷中國已表示高度關注，並與警方及相關部門展開調查，承諾會積極處理，並將消費者權益放在首位；25日上午，一名中原保時捷員工在社群發布一段影片，表示自己已恢復打卡上班，也領取了員工餐，強調公司已經通知員工「正常上班」，另外政府、原廠、銀行及集團高層均已到場協商，員工社會保險也已經補繳完成。

不過保時捷中國與東安控股集團至今尚未對外正式說明，鄭州市中原區商務局表示，目前僅能夠受理民眾的反映並協助協商，若涉及到資金、民事糾紛，仍需依司法或是公安途徑處理；街道辦事處也證實已經成立專案小組進行調查；雖然多方已介入，但車主購車訂金與車輛合格證等細節仍無去向，許多消費者自行創立維權群，員工也成立單獨群組追討資金。



