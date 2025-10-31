才任職2年？桃客司機遭求重刑 校友踢爆業者謊言：全校被他荼毒10年

桃園客運聲稱劉姓司機僅到職2年，卻被踢爆是回任，且早在近10年前就是擔任學校專車司機。（圖／翻攝自Threads）

40歲的桃園客運司機劉恩齊，本月22日因和高中生發生口角，竟不顧還在發動的公車與乘客，下車痛毆對方，導致學生鼻樑斷裂需要動手術，檢方一周內火速偵結，並建請法院從重量刑。桃園客運聲稱劉恩齊2年前才入職，卻被當地人踢爆是回任，早在此前就開了10年以上，更有該校校友直言，8年前被他「荼毒」過，直言學生們早就隱忍很久。

一名高中校友表示，劉姓司機很早就是學校專車司機，自己在7、8年前放學時段，就是搭他的專車，甚至還搭過他開的早班1路公車，校內很多學生都隱忍許久，敢怒不敢言，若非有這件事情發生，相信學弟們還會繼續選擇隱忍。

原PO說，桃園客運聲稱該名司機僅任職2年，僅有未停靠車站遭投訴而被記小過的紀錄，但事實上自己都能查出他在2023年以前，就長期在桃園客運任職司機，很明顯公司在隱瞞這位司機的某些資訊。因此建議大家對於桃園客運官方針對該司機的任職時間和在職相關投訴、司法紀錄聲明「看看就好」，實際上就是，在網友多方查證下，加上自己的實際搭乘經驗，都證明對方就是回任的司機，甚至在多年前就在同樣開學校專車。

原PO還爆料，至今仍有劉姓司機的親友仍持續放話威脅學生，要求學生道歉，甚至學校發布聲明後，司機仍試圖利用輿論塑造並渲染學生逃票，實在是可惡至極，他也建議學校應該硬起來維護校譽，正面回應桃園客運與司機的新說詞。最後他也感慨，身為學長的自己能做的不多，只能期望學弟早日康復，且官司結果能夠真正保護到學生。

