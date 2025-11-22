才來台不久！AV女優檢測出「梅毒偽陽性」 崩潰宣布停工

（記者洪承恩／綜合報導）44歲的日本熟女系AV女優武藤彩香（武藤あやか）日前才剛來台與粉絲近距離互動，沒想到18日突然在社群平台X丟出休業聲明，透露自己的梅毒檢測多次出現「偽陽性」，但在婦產科檢查時卻始終是陰性，狀況前後矛盾，讓她十分困惑，因此決定在完成已排到明年1月的工作後暫停所有相關活動，先專心找出真正原因，也讓粉絲既震驚又擔心。

武藤彩香表示，這段時間反覆做檢測都得到偽陽性結果，但每次到婦產科卻完全沒有異常，兩邊差異讓她不知該找哪個醫療單位協助，她坦言目前相當迷惘，也希望趁著休息好好調查為何會產生這種情況。她強調這不是臨時起意，而是長期反覆檢查後才做出的決定，希望外界給她一點時間調整。

圖／武藤彩香表示，近日持續檢測出梅毒偽陽性，因此打算停工一陣子以揪出原因。（翻攝武藤彩香X）

除了宣布暫停拍攝，她也同步公布新計畫，將在12月開設付費粉絲俱樂部MyFans，由她與表親共同經營，相關影片已經提前拍攝完成，屆時會在新帳號陸續更新內容。她也向支持者喊話，希望大家能耐心等候並持續關注。

對於她突然休業，AV評論者一劍浣春秋也在《PLAY NO.1》專欄中提出看法，認為武藤彩香可能會休息一段時間，不僅是要處理健康問題，也因為既然要推付費平台，若短期內就重返業界反而顯得多此一舉。他推測，若粉絲訂閱踴躍、收入穩定，武藤彩香甚至有可能不再回到拍攝現場。

如今武藤彩香的狀態仍有待釐清，但她已向粉絲保證，會在休息期間努力找出偽陽性原因，並與大家保持更新，希望用最好的狀態再和外界見面。

