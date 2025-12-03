才來台灣4個月「爽領普發1萬」還嗆台灣人 中配若瑜道歉網更怒了

政治中心／林昀萱報導

中配若瑜領普發萬元，不認台灣還嗆「錢我得拿」引起抨擊。（圖／翻攝自若瑜YouTube）

普發1萬上路，一名來自四川、剛嫁到台灣4個月的中配YouTuber「若瑜」發布了領取普發萬元現金的影片，見到網友留言「領了我們一萬塊，就要承認中華民國是個國家」卻反嗆「錢我得拿，你的要求做不到唷」，引起抨擊。若瑜事後發布道歉信，網友見狀不買單還更怒了！

中配YouTuber若瑜日前發布影片，表示「大家，我現在已經領到這個普發的1萬了，目前的狀態是已經到台灣4個月了」，接著便舉起一疊白花花的鈔票，開心向鏡頭展示。底下網友留言「領了我們一萬塊，就要承認我們中華民國是個國家唷」，若瑜卻反嗆「錢我得拿，你的要求做不到唷」，相關言論登上新聞版面引起抨擊議論。

若瑜透過YouTube頻道發布道歉信，表示「我已深深意識到自己不經腦子的言論，為熱愛這片土地的人們帶來的傷害有多大」。若瑜表示，拍攝影片初衷是想為在這段時間來台、符合領取普發一萬資格的中國人做簡單方便的領取教學，「此時不知道這個錢是源於廣大台灣人民的納稅錢，因此覺得很新穎，同時也很開心，因為在大陸沒有體驗過，所以全視頻我也是呈現一個不確定狀態去試拍。」身為初來乍到的新手小白，她除了上班就是和家屬再一起，生活是美好快樂的，她也相當喜歡在台生活，並學習製作影片紀錄在台灣的美好生活，強調「全部視頻沒有絲毫自主逾越和傳播不良信息危害兩岸信息」。

若瑜言論引起抨擊，刪除影片並道歉。（圖／翻攝自若瑜YouTube）

若瑜指出，在她發布領取視頻後湧入許多留言，其中要她「領錢就要承認台灣」這類明確性言論在不只一條，她隨機抽取回覆，「留言人明確知道我的大陸身分，卻依然在留言區留下那種引發輿論的話語，明確要我表態，用我此刻拿錢後的身分對台灣表態。我不出所料回應了他，留言人（不知道留言人代表的政府還是個人）用開玩笑的口吻說『領取了台灣的錢就要承認台灣』，這裡我也是用開玩笑的口吻回應了讓大家憤怒的那句話」、「我這裡承認此刻我的態度非常的不好，回應留言人時沒有謹言慎行的思考，讓這個後續結果直接連累在台生活的其他陸配和影響兩岸人民感情，我非常後悔發出那麼一句不經大腦的字眼。對熱愛台灣的全體人們造成了極大的傷害，由衷的道歉，對不起。」

不過若瑜的道歉網友不買帳，再次湧入留言痛斥：「真是得了便宜還賣乖！台灣政府應該好好徹底查查所有中配了！感覺好多中配都是來執行統戰任務的！」「這種中配應該記錄下來，想要入籍時要扣分延長一倍時間，連定居證都先取消，因為她有不良紀錄，只想拿好處不認同中華民國與台灣」、「已經具有被遣返的事由，亞亞會歡迎你回去」、「你還是沒有正面回應你領的是不是國家發給你的錢，別說我逼你表態，表態這招是中國先玩的，等你回應哦」、「你只是把自己的內心真話說出來，讓大家了解你是一個人在漢營心在曹」、「台灣能接納全世界真心愛台灣的人，但是打從心裡就不承認台灣的，你就愛哪邊就回哪去！不用來佔了便宜還要囂張的在我們傷口上灑鹽」、「不歡迎，不接受」。

