才來台金唱片！人氣男團回國「驚傳父親離世」公司證實：正在守靈

記者林汝珊／台北報導

TWS以〈OVERDRIVE〉掀起「撒嬌舞」熱潮。（圖／記者鄭孟晃攝影）

Hybe旗下男團TWS日前才來台參加《第40屆金唱片大獎（Golden Disc Awards）》，如了在頒獎典禮上演唱前輩BTS〈春日〉，更以憑藉夯曲〈OVERDRIVE〉的撒嬌舞掀起話題。不料回國後傳出成員志薫父親離世，讓粉絲都相當震驚。

經紀公司 Pledis 娛樂 今（12）日透過 Weverse 發出聲明證實，透露志薫父親在與病魔對抗期間病情突然惡化，已於 1 月 11 日晚間辭世。

廣告 廣告

TWS成員志薫（右1）父親傳離世消息。（圖／記者鄭孟晃攝影）

公司表示，目前志薫正在守靈，並依家屬意願，喪禮將僅限家人與至親好友參加，懇請外界給予家屬溫暖體諒與充分的哀悼空間，同時也向遺屬致上最深切的慰問，祈願逝者安息。

TWS近日以〈OVERDRIVE〉掀起「撒嬌舞」熱潮，此次金唱片舞台上，許光漢更與 LE SSERAFIM 成員中村一葉、恩採「咬手指」挑戰，在網路上掀起熱烈討論。

更多三立新聞網報導

高雄公園驚見正妹苦練花槍！「一看竟是大咖女星」認了：自己打自己

與李鐘碩穿情侶裝！IU社群遭灌爆抵制 她不忍罕見發聲⋯心情全吐

邵雨薇自爆喝茫！「吳慷仁貼心反應曝」照片裁掉男友⋯原因全說了

金球獎／中國導演奪獎「當場愣住」李奧納多也衝上台 全場反應曝

