才修好又壞？失事F-16戰機遭爆日前因故障報修

空軍花蓮基地編號6700由辛柏毅上尉駕駛的F-16V單座戰機，6日晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東側外海10浬處失聯、飛官辛柏毅跳傘逃生，軍方迄今仍在搜尋。而有網友爆料，這架戰機數日前也曾發生任務電腦故障，質疑報修後根本沒有改善。

失事戰機同型的F-16（攝自國防部發言人臉書）

根據《聯合報》的報導，該名網友表示，F-16AM/BM機隊經鳳展專案升級後，因記憶體計算容量不足、程式不穩定導致任務電腦出現各種無法預期的嚴重狀況，甚至直言若在夜間發生狀況「那根本是災難」。昨晚出事的編號6700單座戰機，據了解是在執行夜航任務時失事，疑似因模組化任務電腦（MMC）故障以及飛行員空間迷向所致。而該架飛機日前也曾發生MMC任務電腦故障狀況，雖經發工修理，但昨晚仍疑似再次故障，擔憂報修後根本沒有改善。

網友表示，2024至2025年更新飛操系統4.3後，嘉義基地陸續出現2起F-16戰機在非人為操控下出現超出滾轉限制動作的劇烈「鬼轉」現象，甚至有高速墜入水溪靶場的案例。但軍方僅停止低空飛行半年後便宣告結案，並未說明原因，網友抨擊根本是讓飛行員在玩命。

