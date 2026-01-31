才偷吃富婆一周「啪啪2次」！逃兵男星再傳違法拿藥 關鍵錄音檔流出

記者蔡維歆／綜合報導

南韓知名饒舌歌手兼音樂製作人MC夢（MC몽）當年因逃兵醜聞而消失於演藝圈，這幾年改當經紀公司老闆，日前被爆與已婚娛樂公司女社長車佳媛（차가원）發展婚外情，兩人在交往期間不僅互動親密，甚至直言一週「啪啪兩次」，還涉及巨額金錢與奢侈禮物往來。如今有韓媒再踢爆，MC夢利用經紀人名義領取處方藥物，甚至還有錄音檔流出，對此他也回應了。

One Hundred 娛樂代表、已婚的車佳媛。（圖／翻攝自X平台）

韓國媒體《E-Daily》爆料，朴某至2023年為止曾擔任MC夢的經紀人，而朴某6月10日跟前東家One Hundred的另一經紀人趙某通話，朴某在電話中提到：「我不是代領處方，是我拿到藥之後就全部給他了，用我的名義。」意思就是朴某把用自己名義拿到的處方藥物全部都給了MC夢，對話中還提到：「他跟我要的，我才給他。」



對此MC夢則回應「錄音檔是造假的」，他控訴朴某多年合作卻跟他不歡而散，更澄清：「我至今都是每天到醫院親自用我的名義取得處方藥物。我連一次都沒有從朴某那邊拿過任何一顆藥。」但媒體追問錄音檔內容時，MC夢又改口：「我其實也不確定，可能真的有拿過1、2顆吧。因為無法入睡真的太痛苦，可能拿過朴某手中剩下的藥過。」而朴某則聲稱不記得錄音檔內容。

