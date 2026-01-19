才傳中天主播涉國安法 卓揆：絕大多數媒體工作者都是忠於國家

行政院長卓泰今(19)日出席「海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程」上樑典禮。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 中天記者兼主播「馬德」林宸佑被控涉犯國安法、貪污治罪條例，被橋頭地院裁定羈押禁見。行政院長卓榮泰今（19）日南下高雄參加海委會合署辦公室上樑典禮致詞時突然提到「絕大多數的媒體工作者都是忠於國家、忠於事實、忠於自己」，但當媒體進一步追問「誰不忠？」他回答「你們都很棒」，隨即快步離場。

卓榮泰清晨6時前往桃園機場為副院長鄭麗君和政委、經貿辦公室總談判代表楊珍妮所率談判團隊接機後，隨即南下出席「海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程」上樑典禮，卓榮泰致詞時先提到，他今天4點就起床、很興奮前往機場，現場有很多各地百工百業的各理事長，他們也興奮自主前往迎接鄭麗君和楊珍妮所率領的談判團隊返台，「一大早媒體都到了現場，令我非常感動」，因此特別要向在場的各位媒體說一聲：「媒體工作是非常專業、重要，而且是辛苦的」。

卓榮泰也說，他知道、肯定絕大多數的媒體工作者都是忠於國家、忠於事實、忠於自己，且會成為社會正義、公道的橋樑，把最正確的訊息傳播出去，讓國人更了解國家的政策、一起支持政府的作為，他深深向媒體工作者表示最大的感激。

他要現場來賓一起給媒體工作者最熱烈的鼓勵，台下來賓鼓掌致意，卓榮泰說，「因為有你們才能把我們最正確的訊息散播出去，也因為有你們才能讓國人對國家的政策更了解，大家一起來支持政府的作為，我深深的向媒體工作表示最大的感激。」但典禮結束，媒體追問「誰不忠？」卓榮泰則回答「你們都很棒」即快步離場。

