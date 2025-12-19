才傳來台住楊丞琳家！杜強遭爆台中「被輕生」 網激喊：挖出來鞭屍

記者蔡維歆／綜合報導

于朦朧生前經紀人杜強傳出被自殺。（圖／翻攝自Threads）

男星于朦朧於今年9月墜樓離世，事件發生於北京「陽光上東」社區，相關討論始終未曾停歇。近日網傳楊丞琳、李榮浩與杜強皆為舊識，過去亦有歌曲合作紀錄，甚至一度爆出杜強來台住楊家，目的是就近監視。結果網路又有一說指稱杜強上月已在台中「被跳樓」。

楊丞琳（右）與丈夫李榮浩（左）同樣居住於陽光上東社區。（圖／翻攝自TikTok）

有網友po出台中殯儀館的11/5冰櫃紀錄，上面顯示不公開，透露是杜強被跳樓的相關資訊，「相信與否自己決定。」其他人看到則紛紛在底下留言議論質疑真實性，「會不會是隨意找個不公開金蟬脫殼」，也有人認為：「真的的話也是好事」、「挖出來鞭屍。」

不過以上為Threads上網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

