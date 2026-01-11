才傳出有意復出 愷樂自認最像《櫻桃小丸子》這角色「好瘋喔」

〔記者陳慧玲／台北報導〕愷樂前陣子才傳出有意復出，不過她表示目前還是樂在育兒，每天照顧兒子是生活重心。她也分享小花絮，以前看《櫻桃小丸子》，總覺得其中一個角色「好瘋」，但現在完全能體會了。

當了媽媽後，愷樂主要重心都在兒子身上，她笑說：「以前看小丸子卡通，覺得小玉爸爸好瘋喔，沒想到，我現在是女版的他。」小玉是小丸子的同學，好朋友，小玉爸爸身上總是掛著相機，最喜歡到處拍拍拍，用相機為女兒留下美好回憶。

有網友問愷樂：「是追著兒子一直拍拍拍嗎？每個媽媽都是這樣的。」愷樂也開心回應：「對，哈哈哈哈。」另有網友笑說，這真是最真實的煩惱，也有網友告訴愷樂要把握機會，等兒子長大了可不見得每次都會讓媽媽拍照。

