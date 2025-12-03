才傳和許光漢兄弟情變！張軒睿爆婚禮被章廣辰無視 動怒發聲

許光漢、張軒睿與章廣辰因合作林心如製作的台劇《我的男孩》成為好友，三人的感情宛如親兄弟，怎料在今年5月初爆出許光漢與張軒睿兄弟情不再，3日張軒睿再被週刊爆料，指出在日前去參加邱澤、許瑋甯婚宴時，主動和章廣辰打招呼，卻被無視，對此，他稍早在社群平台上動怒發聲。

張軒睿被週刊爆料，日前去參加邱澤、許瑋甯婚宴時，主動和章廣辰打招呼遭到無視。（圖／記者 楊進明 攝）

據《鏡週刊》報導，有知情人士透露，在11月28日婚禮當天，張軒睿碰到剛從洗手間走出來的章廣辰，因此主動打招呼，不過似乎是太突然，對方面無表情直接無視。沒想到之後，章廣辰走回大廳，原本正在和好友聊天，看到張軒睿從洗手間出來，選擇直接快步進場，兩人關係顯得相當微妙。

廣告 廣告

許光漢（左）、張軒睿（右）與章廣辰（中）因合作台劇《我的男孩》結緣，昔日三人感情宛如親兄弟。（圖／八大 提供）

不過張軒睿對此爆料相當不滿，在Instagram發出限時動態，寫下「無中生有，可能是無聊至極？」駁斥傳聞。

張軒睿動怒回應，駁斥傳聞。（圖／翻攝IG derekctor）

事實上，張軒睿在今年6月初宣傳台劇《我們與惡的距離2》時，被問到近期是否有和許光漢聯絡時，坦言：「最近比較少，有一段時間（沒聯絡）了。」而夾在中間的章廣辰處境顯得稍微尷尬，他先前出席活動時曾表示，自己跟其他兩人的關係都差不多，「時間一直走，大家自然有新方向跟目標，也不是說什麼吵架跟不合。」並替張軒睿緩頰，指出對方突然被問到這類問題一定會很尷尬，強調自己沒有選邊站的問題。

章廣辰（中）曾在6月初回應目前與張軒睿和許光漢的關係。 （圖／記者郭竹倩 攝）

延伸閱讀

許光漢《他年她日》獻出「第一次」：能做的都做到了

黃宣突喊「沒跟男生做過」超尷尬 許光漢、陳柏霖幫解圍揭真相

直擊/林俊傑現身信義區！同框許光漢獻花張艾嘉 嗨喊：特別的緣分