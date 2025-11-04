才傳家樂福熄燈！頂級超市「Mia C’bon」宣布連關2間店 天母人崩潰

家樂福旗下頂級超市Mia C’bon宣布關閉天母店、安和店。（示意圖／資料照，吳奕萱攝）

連鎖量販店家樂福今年陸續關閉4間分店，又傳出經營21年的台中青海店也將於年底熄燈，沒想到旗下的頂級超市品牌Mia C’bon近日宣布，台北天母店、台北安和店都將於11月30日閉店，消息曝光後引發熱議。

Mia C’bon近日在官網發布消息，由於調整營運策略，台北天母店、台北安和店都將營業至12月1日0時閉店，品牌建議天母店粉絲可轉至台北大葉店消費，安和店粉絲則可轉至台北101店、台北和平店消費，「我們會持續提供您優質的消費服務並保障您的顧客權益」。

針對兩間分店關閉，Mia C’bon也各推出「滿299元送100元」的滿額現金折價券優惠活動，可累贈，單筆最高回饋500滿額現金折價券，折價券只能在限定分店使用，滿1000元可折1張券，單筆最高可折抵5張券，使用期限則在12月1日至12月31日。

Mia C’bon過去原名為JASONS超市，屬於頂好超市旗下品牌，2022年經家樂福併購頂好後才改名，品牌名「Mia C’bon」也有巧思，「Mia」除了諧音台語「東西」以外，也是義大利、西班牙文「我的」意思，「C’bon」則是是法文「美好、美味」之意，當時是家樂福布局的首家店，希望搶攻高端消費市場商機，如今卻傳出歇業消息，讓不少粉絲感到遺憾。

