才傳復合謝欣穎 王柏傑突發結婚登記照喊「最幸福的事」 網狂猜女方身分

王柏傑近日才傳出復合謝欣穎，今日突然發出一張結婚登記照，引起網友熱議。取自兩人IG



男星王柏傑和女星謝欣穎日前分手，不過最近傳出兩人感情升溫，疑似復合，引起外界關注兩人感情動向。今日（12/25）王柏傑又在IG限動分享一張結婚登記的背影照，畫面中一對新人正坐在戶政事務所櫃台前準備登記，女方還披著婚紗，畫面立刻引起熱議。不過稍早經紀人已出面解答，畫面中的新人並非王柏傑和謝欣穎，「那是他朋友啦！」

王柏傑不久前才證實已和謝欣穎分手，經紀人也證實目前王柏傑的感情生活一片空白，也讓外界關注王柏傑的感情動向，沒想到王柏傑今日突然發出這張結婚登記照，引來網友熱烈猜測照片中的男女主角究竟是誰，特別是新娘身分更是引起網友好奇，紛紛表示「真的結婚了嗎？」、「不是剛分手嗎」。

不過由於王柏傑並未特別標註照片中的人是誰，不少人也從玻璃反射推論，畫面中的新人看起來不像王柏傑，認為他應該是擔任朋友的結婚證人，也有人猜測是女星林映唯跟他的老公。如今經紀人跳出來澄清，王柏傑並未出現在畫面中，「那是他朋友啦！」

