才傳愛玩越界！小煜再爆「愛酗酒」拖垮婚姻 經紀人回應了

小煜今（10）日遭爆料愛酗酒也是離婚關鍵原因之一。（圖／翻攝自小煜IG）





男星楊奇煜（小煜）近日證實與護理師老婆言言結束5年婚姻，兩人已於今年9月完成手續，不過有消息指出離婚消息之所以在數月後才傳出，是因為小煜在酒局中自爆，今（11）日週刊再度爆料，夫妻倆離婚原因除了照顧家人的壓力及小煜疑愛玩越界外，愛喝酒也是導火索之一。對此，小煜經紀人也回應了。

根據《鏡週刊》報導，小煜婚後仍不改愛喝酒習慣，經常喝到爛醉回家，隔天起床就看到言言臭臉以對，之後他雖減少喝酒次數，但酒局仍是不斷，就有小煜的友人指稱，小煜沒有好好做到人夫跟及照顧家人的角色，是促成他離婚的原因之一。

據悉，小煜過去面臨人生低潮時曾借酒消愁2個月，某次喝得爛醉回家時，遇到正在曬衣服的鄰居，酒意在身的他內心莫名不爽，就向對方咆哮「看三小。」直到隔天起床發現自己的魯莽之舉後才主動向對方致歉，並決心戒掉酗酒的習慣。

針對爆料內容，小煜經紀人則表示：「不實報導，不予回應。」而小煜一早也在IG限動曬出家人躲在窗簾後，被陽光照射出人影的畫面，逗趣寫下：「一早的是要嚇死誰啦」，心情似乎不受爆料影響。



