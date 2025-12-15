才傳暴瘦到脫相！吳建豪「最新近照」震撼曝光 周杰倫不忍出手了

娛樂中心／綜合報導

「F4」成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，不過他事後透過五月天阿信直播秀出壯碩又結實的手臂肌肉，強調自己非常健康，才讓粉絲放下心中大石。吳建豪近來為了演唱會緊鑼密鼓練團，昨（14）日也在IG限時動態分享苦練成果，照片曝光後讓網友全嚇壞。

吳建豪手指頭全被磨破。（圖／翻攝自吳建豪IG）

照片中，吳建豪的手指頭疑似因長時間苦練吉他被磨破，傷口慘不忍睹，儘管如此，他仍在限動中寫道「Gotta give it your all（一定要全力以赴）」，敬業態度令人欽佩。吳建豪今（15）日則再度發文，曬出自己劈一字馬的照片，以英文表示：「演唱會準備讓我覺得人格分裂」，貼文曝光後吸引一票粉絲為他加油打氣。

吳建豪積極為演唱會準備。（圖／翻攝自吳建豪IG）

男團「F4」言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，4場共約5萬張門票10日下午一開賣全數售罄，屆時五月天阿信也將同台「F3」演出，確定成員朱孝天缺席。周杰倫今天義氣相挺，在IG連發兩動態幫忙宣傳「F3」與阿信的演唱會，發文寫道「上海的朋友，19號記得去感受一下」、「19～22」。

周杰倫情義相挺。（圖／翻攝自周杰倫IG）

