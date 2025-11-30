才傳有意參選議員！民眾黨發言人李有宜退黨 親曝原因認「後會有期」

民眾黨發言人李有宜今日稍早在臉書宣布，即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業，期早日學成畢業，返回政壇為民服務，「我們後會有期」。

​李有宜2024年曾代表民眾黨參選新北市第二選區（五股區、蘆洲區、三重區）立法委員，挑戰民進黨立委林淑芬，當時該區國民黨未提名人選，被視為藍白合示範區。李有宜落選後仍持續在該地經營，瞄準議員選舉，但今日突然宣布退黨，引發關注。

對於李有宜退黨一事，民眾黨表示，尊重其個人生涯規劃，感謝李有宜過去對民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務。民眾黨已在第一時間表達關心，祝福李有宜早日完成學業。



