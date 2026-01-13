才傳有望參加經典賽！鄭宗哲轉隊5天被光芒DFA 動向成謎

鄭宗哲先後遭海盜、光芒DFA，未來動向不明。（翻攝X）

我國旅美好手鄭宗哲上週才剛轉戰MLB光芒隊，未料不到1週就被指定讓渡，也讓其經典賽出賽與否成未知數。

鄭宗哲去年底遭海盜隊指定讓渡（DFA），本月8日轉戰美聯的光芒隊，並被放在40人名單中，讓台灣球迷一度相當振奮。

不過時隔不到一週，光芒隊因與勇士隊交易來內野手懷斯利（Brett Wisely）與投手沃德夏克（Ken Waldichuk），需騰出40人名單，因此指定讓渡了鄭宗哲與另1名投手比多（Osvaldo Bido），光芒隊將有1週時間決定是否下放或交易，或是直接釋出他。

如今隨著距離經典賽時間已不到2個月，台灣隊完整名單也即將出爐，鄭宗哲是否會在名單中，亦或者是屆時若有新東家，球團是否願意放行，皆成未知數。

