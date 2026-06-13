才傳未婚生子！孫芸芸26歲女兒發文：沒必要對陌生人指指點點

廖思惟（Trinity）因為有個名媛母親孫芸芸，私生活都被放大檢視。(圖/IG@trinityliao)

「台灣第一名媛」孫芸芸3個月前默認26歲女兒廖思惟（Trinity）在澳洲未婚生子，引來熱議。最近，廖思惟在社群分享與姊妹淘的短片，突然有感而發地表示，網路呈現的內容，不一定是完整的生活，所以對不認識的人指指點點，很沒必要也沒意義。

廖思惟傳出當媽媽後，從未在社群平台曬娃，所屬微風集團也表示：「此屬私領域事務，集團不予回應，感謝關心。」近日，廖思惟在小紅書上傳和好姊妹於週六晚上約會的短影片，在留言區寫道：「前幾天我有一個想法，那就是我並不會分享我生活中的所有事情，只會分享那些被篩選過的部分。」

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她認為，每個人發在網路上的內容，不見得代表他們完整的生活，「所以去指指點點或是去比較一個不懂/不認識的人，沒必要也沒有意義。」最後，廖思惟謝謝網友看完她隨性的小想法，希望大家有美好的一天。

廖思惟認為不要隨意對不熟的人指指點點或比較。（圖／廖思惟小紅書）

廖思惟未婚生子一事，原本保密到家，連與孫芸芸親近的名媛們都不知道。消息之所以會曝光，傳出是空服員在澳洲航線服務時，意外看到廖思惟挺著孕肚。對於廖思惟傳出未婚生娃，孫芸芸夫妻沒否認，低調地回應：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心」。

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