才傳杜強來台住楊家！楊丞琳突遭小編出賣「外流1畫面」急喊：別傳播

楊丞琳日前宣布回台將於12月21日在台北三創生活園區5F《CLAPPER STUDIO》舉辦見面會，近來網路傳出她與丈夫李榮浩同樣居住於陽光上東社區，與于朦朧事發地點高度重疊，夫妻倆跟杜強也曾合作過，更傳出杜強離境來台疑似住在楊家。近日楊丞琳透過社群分享會議與彩排花絮時，卻意外被小編出賣曝光1內容，隨即緊急打上馬賽克。

網傳杜強疑似離境，前往台灣並住在楊丞琳家。（圖／翻攝自冷眼財經）

楊丞琳9日透過社群平台分享日常會議與彩排花絮，坦言已有一段時間沒有密集跳舞，心中難免感到壓力，加上這次還有新編舞步，希望自己不要拖慢進度，甚至期盼能超前練習。而網友更注意到她身上印有大象圖案的白色衛衣，紛紛猜測是否為演唱會周邊商品。

不過，影片中因拍攝到會議資料，意外曝光部分演唱會舞台內容，引起網友討論。粉絲提醒後，她隨即將相關畫面打上馬賽克，並幽默留言：「好了啦，不要笑人家了，馬賽克已經打好打滿，知道的朋友自己知道就好，別傳播，乖」。

