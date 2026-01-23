才傳蔡英文大動作 柯建銘也改口要選總召 他讚這招漂亮：賴清德有底氣對抗嗎？

民進黨立院黨團總召柯建銘今（23）日鬆口「會去登記（參選總召）」，未來動向受到高度關注，國民黨桃園市議員凌濤直言，在立委陳亭妃在民進黨台南市長初選勝出的時間點，柯建銘「改口」表態要選總召，絕對是漂亮的一招，接下來就看總統賴清德有沒有底氣對抗。值得一提的是，資深媒體人劉寶傑日前才在節目中分析，前總統蔡英文近期大小動作不斷，應該也有要警告賴清德的意思。

柯建銘日前出席「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式，一度透露將卸下總召職務、離開立法院的「告老還鄉」規劃；不料柯建銘今日處理議事日程草案後，面對記者詢問卸任相關事宜，竟2度表示「我會去登記」。

廣告 廣告

對此，凌濤在《新聞大白話》節目中表示，柯建銘在立法院的影響力無庸置疑，日前甚至就預算審查相關議題，與民眾黨前主席柯文哲直接對話，向外傳遞的訊息無非是「賴清德在立法院是僵局」。

「現在賴有底氣跟他對抗嗎？這真是漂亮一招」，凌濤直言，柯建銘在陳亭妃初選擊敗賴系人馬（林俊憲）的關鍵時機，跳出來說要登記參選總召，可以看出柯建銘手段高明，更可能讓賴清德被迫買單「這僵局可由我（柯建銘）跟第三勢力談一點點空間」。

凌濤認為柯建銘在陳亭妃（左）贏下初選的時間點提出參選總召非常高明。（資料照，柯承惠攝）

蔡英文大小動作不斷 劉寶傑：可能在給賴清德警告

值得一提的是，劉寶傑日前《范琪斐的美國時間》節目中表示，蔡英文近期大小動作不斷，無論是重啟想想論壇，還是針對時事議題的發言，雖然不清楚真實目的為何，但在劉寶傑看來，這個「動」就很有趣，也可能是在給賴清德一個警告。

「作為政治人物一定要會『時移勢轉』」，劉寶傑直言，賴清德最大的問題，在於對內、對外都搞不定狀況，更常在明知氛圍已經不利的情況下，選擇硬幹到底。劉寶傑強調，賴清德若再不做出調整，將會非常辛苦。

更多風傳媒報導

