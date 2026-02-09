才傳返韓過年！具俊曄仍心繫大S 結婚4週年「帶美酒、蛋糕陪愛妻」
娛樂中心／蔡佩伶報導
具俊曄自愛妻大S離世後便宣布停工，這一年來幾乎是天天都會到金寶山陪伴祂，昨（8日）具俊曄迎來跟大S結婚4週年，有網友就目擊到具俊曄帶著白酒以及蛋糕守在墓前，相當深情。
根據目擊網友的說法，具俊曄在結婚4週年當天，除了準備餐點之外，還特別帶了白酒以及巧克力蛋糕擺在大S墓前，一旁還有粉絲所準備的花束，網友透露有告訴具俊曄，希望他能夠走出傷痛，回歸音樂路，對此，具俊曄也回應表示感謝大家的關心以及愛戴。
其實，大S雕像揭幕儀式在2月2日順利完成，事後，具俊曄透過社群公開手寫信，道出對於大S的想念，喊話下次見面的時候，「我們永遠在一起吧」，至於具俊曄未來的動向，據《壹蘋新聞網》報導，S家親友認為事情已經圓滿結束，具俊曄可能會在春節時返韓過年。
