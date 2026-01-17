才傳離婚洪榮宏！張瀞云痛曝8旬母驚人行為被地府退貨：妳不是負擔

娛樂中心／蔡佩伶報導

金曲歌王洪榮宏與有「小鄧麗君」之稱的張瀞云結婚多年，不料近期卻傳出婚變消息，但洪榮宏透露妻子是回高雄照顧母親。今（17日）張瀞云發文提到母親的狀況，表示80歲母親做出「令全家措手不及的行為」，讓她忍不住喊話母親：「妳不是負擔」。

張瀞云今（17日）曬出母親彈鋼琴照片，以「地府退貨，80後新生報到」為開頭，提到80歲母親前陣子手骨折且腳又不方便，覺得活著好像沒用，竟做了讓全家都措手不及的舉動，對此，張瀞云希望母親明白，「妳的存在對我們有多重要」，認為即使現在生活很苦，但母親願意撐過去就是一件了不起的事情。

張瀞云表示母親並不是負擔，「妳是被愛著的人」，認為只要母親願意讓旁人陪著走一小段，就是朝光的方向前進，至於母親的現況，張瀞云透露媽媽目前住在安養中心，偶爾會彈彈鋼琴，也因為有了大家的掌聲，讓母親臉上多了笑容，張瀞云喊話網友，希望大家可以留言鼓勵母親，「幫助她把生命重新接回到這世界」。

張瀞云曝光母親近況。（圖／翻攝自臉書）

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

