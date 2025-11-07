才入圍金馬影帝！柯煒林不忍怨偏心「天天被罵」導演笑提1事反擊了
記者林汝珊／台北報導
電影《大濛》入圍金馬11項大獎，今（7日）導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，演員柯煒林、方郁婷、9m88一同接受媒體訪問。柯煒林在訪問中搞笑抱怨導演「偏心」，笑稱：「導演從來沒有罵過郁婷，但我幾乎每天都被罵，心裡超不平衡！」沒想到陳玉勳也在旁邊補刀回擊。
陳玉勳導演也自招，整部片只對柯煒林「認真罵過一次」，當時因為頭痛又心情煩躁，柯煒林湊過來關心，結果反被他怒回：「不要管我，你給我先好好演戲！」坦言當時壓力大到拍攝時住在宿舍，常半夜聽到「拖桌子」的聲音，原以為是李烈在隔壁動作，甚至以為鬧鬼，之後才發現真相：「是我自己在打呼，棉被蓋到某個角度就會發出像拖桌子的聲音。」
陳玉勳透露拍《大濛》在冥冥之中被牽引著，除了沒有特別找資料，就意外獲得很多素材外，導演提到在電影前製時，臨時租借一間辦公室，樓梯間很陰森，讓他一踏進空間心情就變很差，準備開會時也會為了一點小事很不耐煩，事後他才恍然大悟，辦公室竟是軍法處舊址隔壁，隔天監製李烈帶艾草棒淨化空間後，一切就變得很順利，每天出大太陽還提早收工。
電影《大濛》描述民國40年代的社會被一層霧籠罩著，在這樣的社會氛圍下，角色阿月北上尋找哥哥屍體的故事。為了還原當時的場景，描繪小人物在夾縫中求生存的勇氣與情感，全片斥資傾力打造懷舊場景，在鹽水「岸內影視基地」神還原台北榮町商圈繁榮景況。《大濛》將於11月21至23日舉行口碑場，11月27日全台正式上映。
