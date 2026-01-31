才公布調薪、年終10個月！虎航突取消上百航班 旅客超錯愕

虎航近期爆機師離職，取消100多個航班。圖／翻攝自台灣虎航臉書粉專

虎航近期取消100多個夏季班表航班，大多集中3月到5月，由台北往返東京、札幌、仙台等地，令旅客哀號出遊規劃受到影響，不過先前才公布年終獎金平均10.6個月，如今傳出因機師離職減班，虎航及交通部民航局均做出回應。

虎航近期100多個航班遭到取消，交通部民航局指出，因近期有機師離職，為確保現有機師飛行於安全、可控範圍內，才調整計畫中的班表，而取消航班約1%。

然而虎航成立於2014年，航線主要集中於東亞地區，又以日本航線為主，佔其客運收入之80%，又先前虎航才宣布年終獎金平均10.6個月、2026年調薪5.3%，如今爆出機師離職減班，令旅客錯愕。

廣告 廣告

對此，虎航表示，飛安始終為營運基石及不可妥協的底線，因此採取嚴格的機隊管理措施，而對於內部有效資源調度，近期主動調整部分航班來確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態；同時向旅客的不便致上最誠摯的歉意。



回到原文

更多鏡報報導

2月新制一次看：加熱菸200支免稅「有陷阱」、春節小黃漲價 無照駕駛又累犯慘了

看診時間短就吃虧、愛敲診間門？醫列「門診10大地雷行為」 一票醫護：句句貼切

新年拿錢母 舊的能繼續擺？專家搖頭：2招化解

只愛阿公！42歲中國男「連續性侵」3老翁...遭逮後全認了