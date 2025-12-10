才出席開幕式！柬埔寨因邊境戰火升級 閃電退出泰國東南亞運動會

柬埔寨團隊才參加完開幕式，火速宣布撤隊。（翻攝自Dpx Life 4K YT）

柬埔寨國家奧林匹克委員會（NOCC）今（8日）證實，已緊急將其代表團全數撤出正在泰國舉行的2025年東南亞運動會（SEA Games）。官方聲明指出，此舉是基於「安全考量」以及運動員家屬對持續升溫的泰柬邊境衝突感到憂心。

綜合外媒報導，兩國邊境戰火自週一爆發以來，已進入第3天，造成至少14人死亡、數十萬人流離失所。儘管柬埔寨代表團的30名成員前一天晚上才出席了在曼谷舉行的盛大開幕式，但NOCC祕書長占隆（Vath Chamroeun）表示，家長們深切擔心衝突若惡化，可能導致航班取消等交通中斷，使選手們無法順利返國。

NOCC今發出正式信函給主辦方，強調這是考量到運動員的人身安全，非輕率做出的決定，並隨即安排代表團返國。

柬埔寨在上屆2023年東運會中，表現亮眼，曾位列獎牌榜第4。本屆賽事原已將參與規模縮減至12個項目、共137名選手與工作人員，但最終仍因國家安全危機而宣布全面退出。東運會主辦方已證實收到柬埔寨的撤隊通知。

NOCC今發出正式信函給主辦方。（翻攝畫面）

翻譯如下

尊敬的拿督斯里 猜雅帕克·西里瓦特閣下：

我代表柬埔寨國家奧林匹克委員會（NOCC），謹此遺憾地通知您，由於嚴重的關切以及運動員家屬要求讓他們的子女立即返國，NOCC 必須撤回我們所有的代表團成員，並安排他們儘速返回柬埔寨以確保安全。

我們知道這項決定並非輕率做出。我們非常感謝泰國東南亞運動會聯合會（THASOC）和泰國國家奧林匹克委員會（NOCT）在整個賽事期間對我們運動員展現的熱情、溫暖和運動家精神。對於這次提前撤離造成的所有不便，我們深感抱歉，並對您的理解與支持表示由衷的感謝。

我們將會與您的辦公室協調離境安排以及所有必要的手續。

感謝您的理解與協助。

此致， 誠摯的問候

